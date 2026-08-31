CBSE: सीबीएसई क्लास 12th सप्लीमेंट्री री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन स्टार्ट, इन डेट्स में कर सकते हैं अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई क्लास 12 सप्लीमेंट्री 2026 परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के लिए री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। जो छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं वे अपनी कॉपी को चेक करने के लिए आज यानी 31 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। स्कैन की हुई कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 1 सितंबर 2026 निर्धारित है।

स्कैन की गई आंसर बुक मिलने के बाद, छात्र बोर्ड द्वारा तय शेड्यूल के अनुसार मार्क्स के वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को तय समय-सीमा के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करना होगा। इन डेट्स में वेरिफिकेशन एवं री-इवैल्यूएशन के लिए कर सकेंगे अप्लाई स्कैन कॉपी करके छात्र इसकी जांच कर सकते हैं। इस दौरान अगर स्टूडेंट्स को मार्क्स में गड़बड़ी दिखती है या किसी प्रश्न की पुनर्जांच करवाना चाहेंगे तो वे 7 से 8 सितंबर 2026 तक मार्क्स वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।