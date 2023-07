CBSE Board Exam 2024: 15 फरवरी से शुरू होंगी सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाएं, नोटिस जारी

CBSE Board Exam 2024 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) ने इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन cbse.gov.in भी जारी किया है। इसके मुताबिक “शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सीबीएसई 15 फरवरी 2023 से कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। ये परीक्षाएं लगभग 55 दिनों की अवधि के लिए आयोजित की जाएंगी और 10 अप्रैल 2024 तक समाप्त होने की उम्मीद है।

CBSE Board Exam 2024: सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित हो गई है।

एजुकेशन डेस्क। CBSE Board Exam 2024: सीबीएसई बोर्ड 10वीं, 12वीं की परीक्षाओं की तिथि घोषित हो गई है। दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं 15 फरवरी, 2023 से शुरू होंगी और अप्रैल तक चलेंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) ने इस संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन cbse.gov.in भी जारी किया है। इसके मुताबिक, “शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए सीबीएसई 15 फरवरी 2023 से कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा। ये परीक्षाएं लगभग 55 दिनों की अवधि के लिए आयोजित की जाएंगी और 10 अप्रैल 2024 तक समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसे में इस कक्षाओं में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम डेट के नोटिस को डाउनलोड कर लें। अगर स्टूडेंट्स चाहें तो नीचे दिए गए स्टेप्स से भी सूचना को पढ़ सकते हैं। CBSE Board Exam 2024: नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए फाॅलो करें ये स्टेप्स सबसे पहले उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक साइट cbse.gov.in पर जाएं। इसके बाद, होम पेज पर उपलब्ध सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2024 नोटिस पर क्लिक करें। इसके बाद अब एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी, जहां उम्मीदवार विवरण देख सकते हैं। अब पेज डाउनलोड करें और आगे के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें। CBSE Board Exam 2024: ऐसा रहा था इस साल का रिजल्ट

इस साल, बोर्ड परीक्षाएं कक्षा 10 के लिए 15 फरवरी से 21 मार्च तक और कक्षा 12 के लिए 15 फरवरी से 5 अप्रैल तक आयोजित की गईं। वहीं, परिणाम 12 मई को घोषित किए गए। इस साल 12वीं कक्षा का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33 प्रतिशत रहा था, जबकि 10वीं कक्षा का 93.12 प्रतिशत रहा था। दोनों कक्षाओं में छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन किया था। वहीं इस साल, 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 16 लाख से अधिक छात्र- छात्राएं उपस्थित हुए और 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 21 लाख से अधिक छात्र उपस्थित हुए थे।

