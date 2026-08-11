CBSE 12th Supplementary Result 2026: सीबीएसई कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट जल्द होगा जारी, यहां से कर सकेंगे चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सीबीएसई कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा का आयोजन 28 जुलाई को एक पाली में सुबह 10.30 बजे से लेकर दोपहर 1.30 बजे तक किया गया था। सीबीएसई की ओर से सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी किया जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को जन्मतिथि और रोल नंबर को दर्ज करना होगा। ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट चेक करने के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें। कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे परिणाम सीबीएसई कक्षा 12वीं परीक्षा का परिणाम किसी समय भी जारी किया जा सकता है। छात्रों की मदद के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। छात्र इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in विजिट करनी होगी।

वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद CBSE 12th Supplementary Result 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करना होगा।

लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें। कब जारी होगा रिजल्ट तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट इसी या अगले सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने से संबंधित आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है।

डिजिलॉकर से भी कर सकेंगे चेक सीबीएसई कक्षा 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट छात्र ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ डिजिलॉकर से भी चेक कर सकते हैं। डिजिलॉकर से रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को रोल नंबर एवं जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।