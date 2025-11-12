CAT Admit Card 2025: आज जारी होगा कैट परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) कोझिकोड की ओर से आज यानी 12 नवंबर को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने (CAT) 2025 परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडजमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड आईआईएम, कोझिकोड की ओर से कैट 2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। कैट-2025 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'CAT Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

लॉगिन करने के बाद रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस दिन होगी परीक्षा आईआईएम, कोझिकोड की ओर से कैट 2025 परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा तीन शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा समाप्त होने के पश्चात रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। (CAT) 2025 परीक्षा में उम्मीदवारों से मौखिक क्षमता, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से कुल 66 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में सही उत्तर के लिए तीन अंक और गलत उत्तर के लिए एक अंक का नकारात्मक अंकन भी किया जाएगा। परीक्षा की अवधि 120 मिनट निर्धारित की गई है।