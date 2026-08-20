BSNL JTO Admit Card 2026 OUT: जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार यहां बताए गए 5 स्टेप्स से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

इस दिन होगा CBT

जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर JTO सीबीटी परीक्षा का आयोजन विभिन्न एग्जाम सेंटर में 23 अगस्त, 2026 को किया जाएगा। सीबीटी परीक्षा में उम्मीदवारों से इंजीनियरिंग और जनरल एबिलिटी विषय से 480 अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे होगी। परीक्षा में प्रत्येक सही सवाल के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत जवाब के लिए एक अंक की कटौती की जाएगी। इस परीक्षा में पास होने के लिए सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक सेक्शन में 40 प्रतिशत अंक और सभी सेक्शन को मिलाकर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी जानकारी जैसे अपना नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तिथि एवं समय आदि की जांच ध्यान से कर लें।



यह भी पढ़ें: AIIMS Jodhpur Faculty Vacancy 2026: प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर सहित कई पदों पर निकली भर्ती, 12 सितंबर तक आवेदन करने का मौका