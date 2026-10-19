BSF Head Constable: हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक ऑपरेटर एडमिट कार्ड 22 अक्टूबर को होंगे जारी, एग्जाम इस डेट में...

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से हेड कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर एवं रेडियो मैकेनिक भर्ती के लिए परीक्षा तिथि एवं एडमिट कार्ड जारी होने की डेट की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन के अनुसार इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र 22 अक्टूबर 2026 को जारी कर दिए जायेंगे।

एग्जाम डेट, शिफ्ट एवं टाइमिंग बीएसएफ की ओर से भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 2 नवंबर 2026 को करवाया जायेगा। एग्जाम दो शिफ्ट में होगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा के लिए टाइमिंग अपरान्ह 1 से 3 बजे तक रहेगी।