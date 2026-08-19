BSF HCM ASI Admit Card 2026 OUT: सब-इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
बीएसएफ की ओर से एएसआई और एचसीएम परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 19 अगस्त को जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट के जरिये इसे डाउनलोड कर सकते हैं।
HighLights
बीएसएफ ने जारी किया एडमिट कार्ड।
कुल 1752 पदों के लिए होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल HCM और सब-इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर ASI परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे BSF की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर BSF HCM ASI Steno Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को बीएसएफ रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।
इन 5 तरीकों से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड
बीएसएफ ने एएसआई और एचसीएम परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद BSF HCM ASI Steno Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल जैसे रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
- लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
इस दिन होगी परीक्षा
हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल और सब-इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर लिखित परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में 01 सितंबर, 2026 को किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा 1 घंटे 40 मिनट के लिए आयोजित कराई जाएगी। लिखित परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया और मेडिकल परीक्षण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी जानकारी जैसे अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, परीक्षा की तिथि एवं समय आदि की जांच ध्यान से कर लें। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र में अपने साथ एडमिट कार्ड एवं जरूरी आईडी प्रूफ को भी जरूर साथ लेकर जाएं।
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