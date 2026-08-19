BSF HCM ASI Admit Card 2026 OUT: सब-इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल HCM और सब-इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर ASI परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे BSF की ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाकर BSF HCM ASI Steno Admit Card 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को बीएसएफ रोल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

इन 5 तरीकों से करें एडमिट कार्ड डाउनलोड बीएसएफ ने एएसआई और एचसीएम परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां रिजल्ट चेक करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए गए हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।