एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ओर से कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर HC RO और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक RM परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड और परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने BSF HC RO/RM 2026 परीक्षा के लिए अप्लाई किया था। वे जल्द ही इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी तैयारी को तेज कर दें।

इस दिन होगा एग्जाम बीएसएफ की ओर से कॉन्स्टेबल रेडियो ऑपरेटर HC RO और हेड कॉन्स्टेबल रेडियो मैकेनिक RM परीक्षा का आयोजन 02 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न एग्जाम सेंटर में संचालित की जाएगी। कब जारी होगा एडमिट कार्ड बीएसएफ की ओर से परीक्षा तिथि के साथ-साथ एडमिट कार्ड तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। बीएसएफ की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 22 अक्टूबर, 2026 को जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।