BSEH Admit Card 2023: हरियाणा बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा के हॉल टिकट किए जारी, 26 July से शुरू होंगे एग्जाम

BSEH Admit Card 2023 आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार सेकेंडरी की परीक्षाएं 27 जुलाई से आयोजित की जानी हैं। वहीं सीनियर सेकेंडी की सप्लीमेंट्री परीक्षा 26 जुलाई 2023 को एक ही दिन आयोजित की जाएगी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं एक ही पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं।

Haryana Board Compartment Admit Card 2023: हरियाणा बोर्ड ने कंपार्टमेंट परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं।

