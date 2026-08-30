बिहार 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में फेल नहीं होंगे छात्र, शनिवार को हाफ डे समेत कई नियमों में होगा बदलाव
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से औपचारिक आदेश के बाद BSEB द्वारा कई नए नियम लागू हो जायेंगे। नए नियमों ...और पढ़ें
HighLights
बिहार बोर्ड एजुकेशन क्षेत्र में कर रहा कई बदलाव।
10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट से फेल शब्द होगा गायब।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। स्टूडेंट्स को हमेशा ही बोर्ड परीक्षाओं का प्रेशर रहता है। इसी को कम करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग की ओर से कई बदलाव किये जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह रहेगा कि इस नियम के लागू होने के बाद 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जायेगा यानी कि छात्र के दिमाग से फेल होने का डर खत्म होने वाला है।
फेल की जाएगी मार्कशीट में लिखकर आएगा 'कौशल के लिए पात्र' आएगा
शिक्षा मंत्री की ओर से किये गए ट्वीट के मुताबिक "परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक स्कोर न कर पाने को छात्र की सीमित प्रतिभा का संकेत नहीं माना जाना चाहिए। परीक्षा सर्टिफिकेट में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों का हौसला बढ़ाए, न कि उन्हें निराश करे।" इसलिए अब छात्र की मार्कशीट में फेल शब्द को ही हटा दिया जायेगा। इसकी जगह पर 'कौशल के लिए पात्र' (स्किल के लिए योग्य) लिखकर आएगा और स्टूडेंट को स्किल सिखाई जाएगी।
शनिवार को केवल 3:30 घंटे पढ़ाई और नो बैग डे का भी नियम
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से रविवार की छुट्टी के साथ ही अब शनिवार को केवल 3:30 घंटे पढ़ाई की योजना भी बनाई जा रही है। इसके साथ हर शनिवार को छात्रों को केवल हाफ डे ही पढ़ना होगा। इसके साथ ही स्कूल में 'नो-बैग डे' भी होगा। इस दिन पढ़ाई के जगह पर केवल एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाएंगी जिससे छात्र अपने रुचि के अनुसार चीजें सीख सकेंगे।
मैट्रिक में सप्लीमेंट्री एग्जाम पर विशेष तैयारी
बिहार बोर्ड 10th सप्लीमेंट्री एग्जाम शामिल होने वाले छात्रों के लिए भी बिहार बोर्ड योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत सप्लीमेंट्री एग्जाम वाले छात्रों को बोर्ड द्वारा 1 महीने की विशेष क्लासेज दी जाएंगी ताकी वे आसानी से परीक्षा को पास कर सकें। विभाग से औपचारिक आदेश मिलने के बाद बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा यह नियम लागू कर दिए जायेंगे।
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