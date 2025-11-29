Language
    BSEB Exam 12th Date Sheet 2026: बिहार बोर्ड कक्षा बारहवीं की डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षाएं

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:55 PM (IST)

    बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की डेटशीट जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार BSEB Exam 12th Date Sheet डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 02 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा, प्रैक्टिकल परीक्षा 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, 2026 तक आयोजित कराई जाएगी।

    Hero Image

    BSEB Exam 12th Date Sheet 2026: इस दिन होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEB) ने कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर दी है। जो उम्मीदवार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर (Bihar Board 12th time table 2026) देख व डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 02 फरवरी से शुरू हो जाएगी और यह परीक्षा 13 फरवरी, 2026 तक दो शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी। पहले दिन परीक्षा बायोलॉजी, फिलॉसफी और इकोनॉमिक विषय के लिए अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित कराई जाएगी।

    bihar board new 1

     

    यहां देखें कक्षा 12वीं बिहार बोर्ड का पूरा शेड्यूल

    परीक्षा तिथि पहली शिफ्ट (9.30 बजे से लेकर 12.45 बजे तक) दूसरी शिफ्ट (2 बजे से लेकर 5.15 बजे तक)
    02 फरवरी, 2026  बायोलॉजी, फिलॉसफी इकोनॉमिक्स
    03 फरवरी, 2026  गणित

    पॉल साइंस और फाउंडेशन कोर्स
    05 फरवरी, 2026  फिजिक्स भूगोल
    06 फरवरी, 2026 अंग्रेजी हिंदी
    07 फरवरी, 2026 केमिस्ट्री  अंग्रेजी
    09 फरवरी, 2026 हिंदी इतिहास, एग्रीकल्चर और ट्रेड पेपर-1
    10 फरवरी, 2026  उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, फारसी, पाली, बांग्ला साइकोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप
    11 फरवरी, 2026 संगीत गृव विज्ञान और ट्रेड पेपर-2
    12 फरवरी, 2025 समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी  रिटेल मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT
    13 फरवरी, 2026 भाषा  कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया औ वेब टेक, योगा, वोकेशनल ट्रेड्स आदि। 

    इस दिन से शुरू होगी प्रैक्टिकल परीक्षा

    बिहार बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं के लिए प्रैक्टिकल परीक्षा का आयोजन 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, 2026 के बीच किया जाएगा। बता दें, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह सुबह 9.30 बजे से लेकर दोपहर 12.45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5.15 बजे तक संचालित की जाएगी।

    ऐसे करें तैयारी

    बोर्ड परीक्षा की तिथि नदजीक है। ऐसे में छात्र अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने व परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए नियमित रूप से पढ़ाई करें। इसके साथ ही रोजाना एक मॉक टेस्ट व पिछले वर्ष के प्रश्न-पत्रों को भी हल करें। इससे छात्र अपनी तैयारी के स्तर को परख सकेंगे। साथ ही परीक्षा के प्रारूप को समझने में भी मदद मिलेगी। 

