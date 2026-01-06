BSEB 10th Admit Card 2026: बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स स्कूल से प्रवेश पत्र कर लें प्राप्त
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार बोर्ड वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से कक्षा 10वीं थ्योरी एवं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड (Bihar Board 10th Admit Card 2026) जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर School Login में जाकर सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
छात्रों को मुहर एवं हस्ताक्षर करके करें वितरित
बिहार बोर्ड की ओर से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर छात्रों को वितरित करें ताकी एग्जाम सेंटर पर किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत का सामना न करना पड़े।
सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता दें कि वे स्वयं प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। वे अपने स्कूल में जाकर क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
स्कूल इन स्टेप्स से डाउनलोड करें प्रवेश पत्र
- छात्रों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्कूल प्रधान को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर विजिट करना है।
- इसके बाद School Login में यूजर आईडी एवं पासवर्ड दर्ज करने के बाद Login करना है।
- अब स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
- प्रिंटआउट निकालकर उसपर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर छात्रों को वितरित कर दें।
इन डेट्स में होना है एग्जाम
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से कक्षा 10वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं/ इंटरनल एसेसमेंट का आयोजन 20 से 22 जनवरी 2026 तक करवाया जायेगा। इसके अलावा सैद्धांतिक (थ्योरी/ बोर्ड एग्जाम) का आयोजन 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 तक करवाया जायेगा।
सभी छात्र ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो एडमिट कार्ड अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र के बिना आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी और ऐसे में आप बोर्ड एग्जाम देने से वंचित हो जायेंगे।
