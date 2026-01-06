BSEB 10th Admit Card 2026: बिहार मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट्स स्कूल से प्रवेश पत्र कर लें प्राप्त

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार बोर्ड वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में शामिल होने जा रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से कक्षा 10वीं थ्योरी एवं प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड (Bihar Board 10th Admit Card 2026) जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट exam.biharboardonline.org पर School Login में जाकर सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

छात्रों को मुहर एवं हस्ताक्षर करके करें वितरित बिहार बोर्ड की ओर से स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उस पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर छात्रों को वितरित करें ताकी एग्जाम सेंटर पर किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत का सामना न करना पड़े।

सभी स्टूडेंट्स की जानकारी के लिए बता दें कि वे स्वयं प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। वे अपने स्कूल में जाकर क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं।