BPSSC: बिहार SI-ASI और हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती का रिजल्ट जारी, मेरिट लिस्ट डायरेक्ट यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की ओर से असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ऑपरेशन), सब-इंस्पेक्टर (SI Prohibition) और हवलदार इंस्ट्रक्टर (जनरल) भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजों की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से बीपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर मेरिट लिस्ट के रूप में की गई है। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट PDF लिंक पर क्लिक करके परिणाम की जांच कर सकते हैं।

रिजल्ट के साथ कटऑफ भी जारी बीपीएसएससी की ओर से नतीजे जारी होने के साथ ही कटऑफ मार्क्स भी जारी कर दिया गया है। कैटेगरी के अनुसार कटऑफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ही भर्ती के अगले चरण मेंस एग्जाम/ शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। आप रिजल्ट के साथ ही कटऑफ भी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट से चेक कर सकते हैं।

रोल नंबर वाइज रिजल्ट चेक करने का तरीका बिहार SI-ASI और हवलदार इंस्ट्रक्टर भर्ती का रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिस पद का रिजल्ट चेक करना है उस पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा।

अब आप इसमें कैटेगरी के अनुसार कटऑफ एवं चयनित उम्मीदवारों का अनुक्रमांक चेक कर सकते हैं।

नीचे डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी सीधे मेरिट लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है। Bihar SI ASI and Havildar Instructor recruitment Link

Assistant Sub-Inspector (Operation)

Sub-Inspector Prohibition

Havildar Instructor (General) कितने पदों के लिए हो रही भर्ती आपको बता दें कि इन भर्तियों के जरिये एएसआई (ऑपरेशन) के 462 पदों, एसआई (मद्य निषेध) के 78 और हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। एसआई एवं एएसआई भर्ती के प्रीलिम एग्जाम में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा में भाग लेना होगा। इसके अलावा हवलदार पद के लिए परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अब शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) में शामिल होना होगा। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अभ्यथी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।