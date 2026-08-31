BPSC TRE 4.0: बड़ी खबर, बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कल से नहीं होंगे स्टार्ट; आयोग ने जारी किया नोटिफिकेशन

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार शिक्षा भर्ती (BPSC TRE 4) का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया कल यानी 1 सितंबर से स्टार्ट होनी थी जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर यह जानकारी दी गई है। भर्ती के लिए आवेदन की नई डेट्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

नोटिफिकेशन में दी गई ये डिटेल बीपीएससी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि "विज्ञापन सं.-14/2026, चतुर्थ चरण के विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) के तहत शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल-32,388 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की निर्धारित प्रक्रिया, जो दिनांक-01.09.2026 से प्रस्तावित है, प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण स्थगित किया जाता है। उक्त विज्ञापन से संबंधित तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी।"