BPSC TRE 4.0: उत्तर न देने पर होगी माइनस मार्किंग, दो परीक्षाओं को करना होगा पास, शिक्षक भर्ती में हुए ये बड़े बदलाव

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) द्वारा शिक्षक भर्ती (BPSC TRE 4.0 Bharti 2026) के लिए विज्ञापन जारी किया है। इस भर्ती के जरिये कुल 32388 रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने का एलान किया गया है। लेकिन, भर्ती निकालने के साथ ही इस बार कई बड़े बदलाव भी किये गए हैं। इसके चलते बड़ी संख्या में छात्र अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

क्या हुए बड़े बदलाव इस नई नोटिफिकेशन के मुताबिक अब बिहार शिक्षक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को दो चरणों की परीक्षा, प्री और मेंस एग्जाम में भाग लेना होगा। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी और इसका अंकन नहीं किया जायेगा। हालांकि, मेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए इस परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा।

मुख्य परीक्षा के लिए भी लिए जायेंगे आवेदन जो उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करेंगे। प्रीलिम एग्जाम में भाग लेंगे और परीक्षा को पास करेंगे उनको फिर मुख्य परीक्षा के लिए भी आवेदन करना होगा। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के दौरान किये गए आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उसी जगह से अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा।

माइनस मार्किंग का रहेगा प्रावधान इस बार भर्ती परीक्षा में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी रखा गया है। गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। उत्तर छोड़ने पर भी कटेंगे अंक इस बार यह बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि अगर अभ्यर्थी उत्तर देते समय किसी भी विकल्प को नहीं भरता है तो उस प्रश्न के लिए भी 1/3 अंक की कटौती की जाएगी।

उत्तर नहीं देने पर E बॉक्स को भरना होगा इस बार OMR में 5 विकल्प- A, B, C, D और E दिए जायेंगे। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता करना होगा तो उसके लिए आपको A, B, C, D में से कोई विकल्प भरना होगा। इसके अलावा आप अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना है तो ऐसी स्थिति में आपको E विकल्प चुनना होगा।

नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। भर्ती विवरण बीपीएससी टीआरई 4 भर्ती के जरिये कुल 32388 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3847 पद, कक्षा 6 से 8 तक के लिए 8563 पद, कक्षा 9 से लेकर 10 तक के लिए 3877 और कक्षा 11 से 12वीं के लिए के लिए सबसे ज्यादा 16101 पद रिक्त हैं।