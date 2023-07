BPSC Teacher Recruitment 2023 बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अनारक्षित (पुरुष) के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसके अलावा एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

BPSC Teacher Recruitment 2023: बीपीएससी 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है।

एजुकेशन डेस्क। BPSC Teacher Recruitment 2023: बीपीएससी 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। बिहार लोक सेवा आयोग, आज 15 जुलाई, 2023 को सरकारी स्कूलों में टीचर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो को बंद कर देगा। अब ऐसे में, जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे बीपीएससी की ऑफिशियिल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आज के बाद उम्मीदवारों को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए आज जल्द से जल्द आवेदन कर दें। बता दें कि इसके पहले पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जुलाई, 2023 तक थी, जिसे बीपीएसी ने तीन दिनों के लिए बढ़ा दिया था। बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी की ओर से इस शिक्षक भर्ती 2023 अभियान के माध्यम से कुल 170461 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें प्राथमिक स्तर पर यानी कि (कक्षा 1 से 5) के कुल 79943 पद पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके बाद, टीजीटी टीचर (कक्षा 9-10) के 32916 पद और कक्षा 11-12 के 57602 खाली पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जून में शुरू हुई थी और 12 जुलाई, 2023 तक आवेदन का मौका दिया गया था। इसके बाद लास्ट डेट को आगे बढ़ाया गया और आज यह अवधि भी खत्म हो रही है। BPSC Teacher Recruitment 2023 age limit: बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये मांगी है आयु सीमा अनारक्षित (पुरुष) के लिए अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। वहीं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष है। इसके अलावा, एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। BPSC Teacher Recruitment 2023 age limit: बिहार शिक्षक भर्ती आवेदन करने के लिए ये देना होगा शुल्क इन पदों पर आवेदन करने वाले एससी/एसटी, सभी महिला उम्मीदवारों और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 200 है। वहीं, अन्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 है। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

