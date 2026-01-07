BPSC Exam Date 2026: स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा के लिए एग्जाम डेट जारी, 7279 पदों पर होगी भर्ती
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा के लिए एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। बीपीएससी की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर के कुल 7279 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने स्पेशल स्कूल टीचर की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।
इस डेट को होगी परीक्षा
बीपीएससी की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर की परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 29 जनवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12.30 बजे तक और दूसरी पाली 2.30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली में कक्षा एक से लेकर पांचवीं शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और दूसरी पाली में कक्षा छह से लेकर आठ तक शिक्षा के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी।
इतने पदों पर होगी भर्ती
बीपीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कक्षा एक से पांचवीं शिक्षक के कुल 5334 पद और कक्षा छह से आठ शिक्षक के लिए कुल 1745 पद आरक्षित किए गए हैं।
ऐसे कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड
बीपीएससी की ओर से परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों की सहायता के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिनकी मदद से उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
- अब वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों को 'BPSC Special School Teacher Admit Card 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।
- लॉगिन डिटेल को भरने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
