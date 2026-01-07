BPSC Exam Date 2026: स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा के लिए एग्जाम डेट जारी, 7279 पदों पर होगी भर्ती

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर परीक्षा के लिए एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। बीपीएससी की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर के कुल 7279 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने स्पेशल स्कूल टीचर की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं।

इस डेट को होगी परीक्षा बीपीएससी की ओर से स्पेशल स्कूल टीचर की परीक्षा बिहार राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 29 जनवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा दो पाली में आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से लेकर 12.30 बजे तक और दूसरी पाली 2.30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। पहली पाली में कक्षा एक से लेकर पांचवीं शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित कराई जाएगी और दूसरी पाली में कक्षा छह से लेकर आठ तक शिक्षा के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा होगी।