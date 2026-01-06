BPSC DSO Exam Date 2026: बिहार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर एग्जाम डेट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की ओर से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर (DSO) परीक्षा के लिए परीक्षा तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। अब वे उम्मीदवार जल्द ही डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 33 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

इस दिन होगी परीक्षा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की परीक्षा 29 और 30 जनवरी, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। बीपीएससी की ओर से आयोजित कराई जाने वाली 29 जनवरी की परीक्षा दो शिफ्ट में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा, 30 जनवरी को परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

परीक्षा पैटर्न डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों से हिंदी भाषा विषय से 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ ही लिखित परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंकों का होगा। सामान्य हिंदी की लिखित परीक्षा तीन घंटे के लिए और सामान्य ज्ञान की परीक्षा दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। इसके साथ ही इस परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों के लिए 15 अंक का साक्षात्कार आयोजित कराया जाएगा।