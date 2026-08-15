BPSC 72nd Pre Exam 2026: बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल किया जारी, 1189 पदों के लिए इस दिन होगा एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रह अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें, BPSC 72nd Pre Exam 26 जुलाई को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।

बीपीएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अब अक्टूबर माह में किया जाएगा। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी तैयारी अब तेज कर दें।