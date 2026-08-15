BPSC 72nd Pre Exam 2026: बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल किया जारी, 1189 पदों के लिए इस दिन होगा एग्जाम
बीपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा के लिए संशोधित परीक्षा तिथि का एलान कर दिया है। नई अधिसूचना के मुताबिक अब परीक्षा अक्टूबर माह में संचालित की जाएगी।
HighLights
बीपीएससी ने जारी किया संशोधित परीक्षा तिथि।
अक्टूबर माह में होगी परीक्षा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रह अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से प्रारंभिक परीक्षा का रिवाइज्ड एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें, BPSC 72nd Pre Exam 26 जुलाई को आयोजित कराई जानी थी। लेकिन परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था।
बीपीएससी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन अब अक्टूबर माह में किया जाएगा। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए अपनी तैयारी अब तेज कर दें।
कब होगी प्रारंभिक परीक्षा
बीपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक Bihar BPSC 72 Pre Exam Date 25 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा एक पाली में संचालित की जाएगी।
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस परीक्षा के जरिये राज्य में कुल 1189 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए कुल 513 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए कुल 116 पद, ईबीसी के लिए कुल 196 पद, बीसी के लिए कुल 140 पद, बीसी महिला के लिए कुल 36 पद, एससी के लिए कुल 175 पद और एसटी के लिए कुल 10 पद आरक्षित किए गए हैं।