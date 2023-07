BPSC 32nd Judicial Services Prelims Answer Key जारी, ऐसे डाउनलोड करें बिहार ज्यूडिशियल सर्विस आंसर-की

BPSC 32nd Judicial Services Prelims Answer Key 2023 आंसर-की चेक करने के बाद अभ्यर्थी इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को हो 22 जुलाई 2023 की शाम 5.00 बजे तक का मौका दिया गया है।लास्ट डेट बीतने के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

BPSC 32nd Judicial Services Prelims Answer Key 2023: पीएससी 32वीं ज्यूडिशियल सर्विस प्रीलिम्स आंसर-की रिलीज हो गई है।

एजुकेशन डेस्क। BPSC 32nd Judicial Services Prelims Answer Key 2023: बीपीएससी 32वीं ज्यूडिशियल सर्विस प्रीलिम्स आंसर-की रिलीज हो गई है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने आज, 14 जुलाई, 2023 को आयोजित 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर रिलीज की है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोउ कर लें। आंसर-की चेक करने के बाद अभ्यर्थी इसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को हो, 22 जुलाई 2023 की शाम 5.00 बजे तक का मौका दिया गया है। लास्ट डेट बीतने के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आधिकारिक वेबासइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें उत्तरकुंजी BPSC 32nd Bihar Judicial Services Prelims Answer key 2023: 4 जून को हुई थी परीक्षा बीपीएससी 32वीं ज्यूडिशियल सर्विस प्रीलिम्सपरीक्षा का आयोजन 4 जून (रविवार) को किया गया था। वहीं, अब प्रोविजनल आंसर-की रिलीज कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सिविल न्यायाधीशों के लिए कुल 155 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग ने बताया कि ईमेल के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर समीक्षा के लिए विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए कैंडिडेट्स इस बात का खासतौर पर ध्यान रखें। प्रोविजनल आंसर-की जांच करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके उत्तरकुंजी को डाउनलोड कर सकते हैं। BPSC 32nd Judicial Services Prelims Answer Key 2023: 32वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर-की ऐसे करें डाउनलोड सबसे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं। इसके बाद, होमपेज पर 32वीं बिहार न्यायिक सेवा (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा 2023 उत्तर कुंजी लिंक पर क्लिक करें। अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर दिखाई देगी अब उत्तर कुंजी जांचें और डाउनलोड करें। अब प्रिंटआउट लें। इसके बाद यह देख लें कि अगर आपत्तियां उठानी है तो वे दर्ज करा सकते हैं।

Edited By: Nandini Dubey