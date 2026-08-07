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    BOI Credit Officers Admit Card 2026: क्रेडिट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 10:05 AM (IST)

    क्रेडिट ऑफिसर लिखित परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के जरिये कुल 779 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। ...और पढ़ें

    BOI Credit Officers Admit Card 2026: यहां चेक करें पूरी जानकारी।

    BOI Credit Officers Admit Card 2026: यहां चेक करें पूरी जानकारी।

    HighLights

    1. क्रेडिट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी।

    2. 16 अगस्त को होगी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से क्रेडिट ऑफिसर लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। वे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर BOI Credit Officers Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 779 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड आदि को दर्ज करना होगा।

    इन स्टेप्स से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    क्रेडिट ऑफिसर परीक्षा का एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करें।
    • इसके बाद BOI Credit Officers Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद मांगी गई जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज करें।
    • लॉगिन डिटेल को दर्ज करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।

    इस दिन होगी परीक्षा

    इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 779 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का आयोजन देशभर के निर्धारित एग्जाम सेंटर में 16 अगस्त, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी और पद से संबंधित विषय से 125 अंकों के 125 बहुविकल्पीय प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे निर्धारित की गई है। परीक्षा में पास होने के लिए जनरल एवं ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 35 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

    परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान से जरूर पढ़ लें। इसके अतिरिक्त, परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड एवं आईडी प्रूफ को जरूर साथ लेकर जाएं।

     

     

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