Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    Board Exam Date 2027: इस राज्य की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी, 10वीं-12वीं के एग्जाम इन डेट्स में संपन्न

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 03:26 PM (IST)

    GBSHSE की ओर से Goa Board Exam 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 12th की परीक्षाएं 8 फरवरी वहीं 10th क्लास की परीक्षाएं 15 मार्च से स्टार्ट होंगी ...और पढ़ें

    Goa Board SSC and HSSC Date Sheet 2027

    Goa Board SSC and HSSC Date Sheet 2027

    HighLights

    1. गोवा बोर्ड ने जारी किया SSC और HSSC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल।

    2. तिथि एवं सब्जेक्ट के अनुसार इस पेज से चेक कर सकते हैं पूरी डेटशीट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। गोवा बोर्ड ने एसएससी और एचएसएससी परीक्षाओं का टाइम टेबल (Goa Board Date Sheet 2027) जारी कर दिया है। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) की ओर से जारी किए गए शेड्यूल (Goa Board Time Table) के अनुसार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 8 फरवरी से 16 फरवरी 2027 तक और 10वीं की परीक्षाएं 15 मार्च 2027 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।

    जो भी स्टूडेंट्स अगले साल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से पूरा टाइम टेबल विषय एवं डेट के अनुसार चेक कर सकते हैं।

    शिफ्ट एवं टाइमिंग

    गोवा बोर्ड की ओर से SSC एवं HSSC बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगी। हालांकि, कुछ विषयों के लिए पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा ऐसे में परीक्षा 11:30 पर समाप्त हो जाएगी।

    Goa Board HSSC Exam 2027 Time Table

    विषय परीक्षा तिथि
    अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा 8 फरवरी 2027
    रसायन विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, राजनीति विज्ञान 10 फरवरी 2027
    भौतिकी, लेखांकन, इतिहास 12 फरवरी 2027
    NSQF (ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, परिधान, कंस्ट्रक्शन, मीडिया एवं मनोरंजन, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन एवं आतिथ्य, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स), पेंटिंग 13 फरवरी 2027
    जीवविज्ञान, भूविज्ञान, अर्थशास्त्र 15 फरवरी 2027
    भूगोल 16 फरवरी 2027

    कक्षा 10 SSC परीक्षा 2027 का पूरा टाइम टेबल

    विषय परीक्षा तिथि
    डेटा प्रोसेसिंग 15 मार्च 2027
    बेसिक फ्लोरीकल्चर 16 मार्च 2027
    डेस्क टॉप पब्लिशिंग 17 मार्च 2027
    बेकरी के मूल सिद्धांत 18 मार्च 2027
    अंग्रेजी, कार्यात्मक अंग्रेजी 20 मार्च 2027
    संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, अरबी, कन्नड़, पुर्तगाली 23 मार्च 2027
    कोंकणी, कार्यात्मक कोंकणी, भारतीय सांकेतिक भाषाएं 24 मार्च 2027
    घर का सब्जी बाग 25 मार्च 2027
    भारतीय गायन संगीत 27 मार्च 2027
    मराठी, कार्यात्मक मराठी 29 मार्च 2027
    सिलाई और कटाई 30 मार्च 2027
    मानक गणित, रोजमर्रा का गणित 31 मार्च 2027
    बुनियादी पाक कला 1 अप्रैल 2027
    हिंदी, कार्यात्मक हिंदी 2 अप्रैल 2027
    NSQF (ऑटोमोबाइल, आईटी, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, परिधान, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, प्लंबिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग आदि) 3 अप्रैल 2027
    विज्ञान, सामान्य विज्ञान 5 अप्रैल 2027
    रेखाचित्र और चित्रकारी 6 अप्रैल 2027
    सामाजिक विज्ञान, इतिहास और राजनीति विज्ञान 8 अप्रैल 2027
    शारीरिक शिक्षा 9 अप्रैल 2027
    भूगोल और अर्थशास्त्र 10 अप्रैल 2027

    तैयारियां कर दें स्टार्ट

    बोर्ड की ओर से जल्दी टाइम टेबल इसलिए जारी किया जाता है ताकी स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऐसे में आप डेट्स को ध्यान में रखकर तैयारियों को तेज कर दें।

    विषय परीक्षा तिथि
    डेटा प्रोसेसिंग 15 मार्च 2027
    बेसिक फ्लोरीकल्चर 16 मार्च 2027
    डेस्क टॉप पब्लिशिंग 17 मार्च 2027
    बेकरी के मूल सिद्धांत 18 मार्च 2027
    अंग्रेजी, कार्यात्मक अंग्रेजी 20 मार्च 2027
    संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, अरबी, कन्नड़, पुर्तगाली 23 मार्च 2027
    कोंकणी, कार्यात्मक कोंकणी, भारतीय सांकेतिक भाषाएं 24 मार्च 2027
    घर का सब्जी बाग 25 मार्च 2027
    भारतीय गायन संगीत 27 मार्च 2027
    मराठी, कार्यात्मक मराठी 29 मार्च 2027
    सिलाई और कटाई 30 मार्च 2027
    मानक गणित, रोजमर्रा का गणित 31 मार्च 2027
    बुनियादी पाक कला 1 अप्रैल 2027
    हिंदी, कार्यात्मक हिंदी 2 अप्रैल 2027
    NSQF (ऑटोमोबाइल, आईटी, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, परिधान, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, प्लंबिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग आदि) 3 अप्रैल 2027
    विज्ञान, सामान्य विज्ञान 5 अप्रैल 2027
    रेखाचित्र और चित्रकारी 6 अप्रैल 2027
    सामाजिक विज्ञान, इतिहास और राजनीति विज्ञान 8 अप्रैल 2027
    शारीरिक शिक्षा 9 अप्रैल 2027
    भूगोल और अर्थशास्त्र 10 अप्रैल 2027