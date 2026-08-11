Board Exam Date 2027: इस राज्य की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी, 10वीं-12वीं के एग्जाम इन डेट्स में संपन्न
GBSHSE की ओर से Goa Board Exam 2027 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 12th की परीक्षाएं 8 फरवरी वहीं 10th क्लास की परीक्षाएं 15 मार्च से स्टार्ट होंगी ...और पढ़ें
HighLights
गोवा बोर्ड ने जारी किया SSC और HSSC बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल।
तिथि एवं सब्जेक्ट के अनुसार इस पेज से चेक कर सकते हैं पूरी डेटशीट।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। गोवा बोर्ड ने एसएससी और एचएसएससी परीक्षाओं का टाइम टेबल (Goa Board Date Sheet 2027) जारी कर दिया है। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) की ओर से जारी किए गए शेड्यूल (Goa Board Time Table) के अनुसार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 8 फरवरी से 16 फरवरी 2027 तक और 10वीं की परीक्षाएं 15 मार्च 2027 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।
जो भी स्टूडेंट्स अगले साल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से पूरा टाइम टेबल विषय एवं डेट के अनुसार चेक कर सकते हैं।
शिफ्ट एवं टाइमिंग
गोवा बोर्ड की ओर से SSC एवं HSSC बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगी। हालांकि, कुछ विषयों के लिए पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा ऐसे में परीक्षा 11:30 पर समाप्त हो जाएगी।
Goa Board HSSC Exam 2027 Time Table
|विषय
|परीक्षा तिथि
|अंग्रेजी भाषा, मराठी भाषा
|8 फरवरी 2027
|रसायन विज्ञान, व्यवसाय अध्ययन, राजनीति विज्ञान
|10 फरवरी 2027
|भौतिकी, लेखांकन, इतिहास
|12 फरवरी 2027
|NSQF (ऑटोमोबाइल, हेल्थकेयर, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, परिधान, कंस्ट्रक्शन, मीडिया एवं मनोरंजन, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन एवं आतिथ्य, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स), पेंटिंग
|13 फरवरी 2027
|जीवविज्ञान, भूविज्ञान, अर्थशास्त्र
|15 फरवरी 2027
|भूगोल
|16 फरवरी 2027
कक्षा 10 SSC परीक्षा 2027 का पूरा टाइम टेबल
|विषय
|परीक्षा तिथि
|डेटा प्रोसेसिंग
|15 मार्च 2027
|बेसिक फ्लोरीकल्चर
|16 मार्च 2027
|डेस्क टॉप पब्लिशिंग
|17 मार्च 2027
|बेकरी के मूल सिद्धांत
|18 मार्च 2027
|अंग्रेजी, कार्यात्मक अंग्रेजी
|20 मार्च 2027
|संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, अरबी, कन्नड़, पुर्तगाली
|23 मार्च 2027
|कोंकणी, कार्यात्मक कोंकणी, भारतीय सांकेतिक भाषाएं
|24 मार्च 2027
|घर का सब्जी बाग
|25 मार्च 2027
|भारतीय गायन संगीत
|27 मार्च 2027
|मराठी, कार्यात्मक मराठी
|29 मार्च 2027
|सिलाई और कटाई
|30 मार्च 2027
|मानक गणित, रोजमर्रा का गणित
|31 मार्च 2027
|बुनियादी पाक कला
|1 अप्रैल 2027
|हिंदी, कार्यात्मक हिंदी
|2 अप्रैल 2027
|NSQF (ऑटोमोबाइल, आईटी, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, परिधान, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, प्लंबिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग आदि)
|3 अप्रैल 2027
|विज्ञान, सामान्य विज्ञान
|5 अप्रैल 2027
|रेखाचित्र और चित्रकारी
|6 अप्रैल 2027
|सामाजिक विज्ञान, इतिहास और राजनीति विज्ञान
|8 अप्रैल 2027
|शारीरिक शिक्षा
|9 अप्रैल 2027
|भूगोल और अर्थशास्त्र
|10 अप्रैल 2027
तैयारियां कर दें स्टार्ट
बोर्ड की ओर से जल्दी टाइम टेबल इसलिए जारी किया जाता है ताकी स्टूडेंट्स को परीक्षा की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ऐसे में आप डेट्स को ध्यान में रखकर तैयारियों को तेज कर दें।
|विषय
|परीक्षा तिथि
|डेटा प्रोसेसिंग
|15 मार्च 2027
|बेसिक फ्लोरीकल्चर
|16 मार्च 2027
|डेस्क टॉप पब्लिशिंग
|17 मार्च 2027
|बेकरी के मूल सिद्धांत
|18 मार्च 2027
|अंग्रेजी, कार्यात्मक अंग्रेजी
|20 मार्च 2027
|संस्कृत, उर्दू, फ्रेंच, अरबी, कन्नड़, पुर्तगाली
|23 मार्च 2027
|कोंकणी, कार्यात्मक कोंकणी, भारतीय सांकेतिक भाषाएं
|24 मार्च 2027
|घर का सब्जी बाग
|25 मार्च 2027
|भारतीय गायन संगीत
|27 मार्च 2027
|मराठी, कार्यात्मक मराठी
|29 मार्च 2027
|सिलाई और कटाई
|30 मार्च 2027
|मानक गणित, रोजमर्रा का गणित
|31 मार्च 2027
|बुनियादी पाक कला
|1 अप्रैल 2027
|हिंदी, कार्यात्मक हिंदी
|2 अप्रैल 2027
|NSQF (ऑटोमोबाइल, आईटी, रिटेल, ब्यूटी एंड वेलनेस, परिधान, कंस्ट्रक्शन, टेलीकम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्रीकल्चर, प्लंबिंग, हेल्थ केयर, बैंकिंग आदि)
|3 अप्रैल 2027
|विज्ञान, सामान्य विज्ञान
|5 अप्रैल 2027
|रेखाचित्र और चित्रकारी
|6 अप्रैल 2027
|सामाजिक विज्ञान, इतिहास और राजनीति विज्ञान
|8 अप्रैल 2027
|शारीरिक शिक्षा
|9 अप्रैल 2027
|भूगोल और अर्थशास्त्र
|10 अप्रैल 2027