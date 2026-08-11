Board Exam Date 2027: इस राज्य की बोर्ड परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी, 10वीं-12वीं के एग्जाम इन डेट्स में संपन्न

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। गोवा बोर्ड ने एसएससी और एचएसएससी परीक्षाओं का टाइम टेबल (Goa Board Date Sheet 2027) जारी कर दिया है। गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (GBSHSE) की ओर से जारी किए गए शेड्यूल (Goa Board Time Table) के अनुसार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 8 फरवरी से 16 फरवरी 2027 तक और 10वीं की परीक्षाएं 15 मार्च 2027 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2027 तक आयोजित की जाएंगी।

जो भी स्टूडेंट्स अगले साल की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने जा रहे हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या इस पेज से पूरा टाइम टेबल विषय एवं डेट के अनुसार चेक कर सकते हैं। शिफ्ट एवं टाइमिंग गोवा बोर्ड की ओर से SSC एवं HSSC बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जायेगा जिसके लिए टाइमिंग सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगी। हालांकि, कुछ विषयों के लिए पेपर हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा ऐसे में परीक्षा 11:30 पर समाप्त हो जाएगी।