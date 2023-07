आयोग ने इसके पहले ओएमआर शीट और मॉडल क्वैश्चन बुकलेट भी जारी की है। यह OMR शीट इसलिए रिलीज की गई जिससे कैंडिडेट्स इससे अच्छी तरह भरना सीख लें जिससे परीक्षा में उन्हें किसी तरह की कोई मुश्किल न हो। दरअसल ओएमआर शीट गलत तरीक से भरने पर अभ्यर्थियों की पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और पहले से अभ्यास कर लें।

Bihar Teachers Recruitment: बिहार में 1 लाख 70 हजार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है।

Your browser does not support the audio element.