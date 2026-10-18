Bihar STET Admit Card 2026: बिहार एसटीईटी एडमिट कार्ड शाम 4 बजे होंगे जारी, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Bihar STET 2026) के लिए लिए एडमिट कार्ड आज यानी 18 अक्टूबर 2026 को 4 बजे डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। BSEB STET Admit Card जारी होते ही सभी आवेदनकर्ता लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। एडमिट कार्ड का डायरेक्ट लिंक stetregistration.cbrt.co.in पर उपलब्ध होगा।

इन डेट्स में होना है एग्जाम बिहार एसटीईटी एग्जाम 2026 का आयोजन 25 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर 2026 तक करवाया जायेगा। परीक्षा प्रतिदिन एक शिफ्ट में आयोजित होगी जिसके लिए केंद्र पर दोपहर 12:30 तक एंट्री की जाएगी। इन स्टेप्स से डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड बिहार एसटीईटी डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट stetregistration.cbrt.co.in पर जाएं।

यूजर आईडी, पासवर्ड दर्ज करके लॉग इन करें।

इसके बाद स्क्रीन पर प्रवेश पत्र ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं।

अब आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। BSEB Bihar STET Admit Card 2026 Link सभी उम्मीदवार ध्यान रखें कि एग्जाम के दिन वे एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से केंद्र पर साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र आपको परीक्षा होम में एंट्री नहीं दी जाएगी।