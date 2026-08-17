Bihar STET 2026 registration: बीएसईबी एसटीईटी एग्जाम के लिए आवेदन स्टार्ट, इस तरीके से स्वयं भर सकते हैं फॉर्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार एसटीईटी (Bihar STET 2026) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस आज यानी 17 अगस्त से स्टार्ट कर दी गई है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और इस परीक्षा की तैयारियों में जुटे थे वे ऑनलाइन माध्यम से निर्धारित अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं।

फॉर्म भरने से पहले योग्यता कर लें चेक बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय से स्नातक या पीजी डिग्री के साथ ही एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री/ एमएड/ बीए बीएड/ बीएससी बीएड आदि उत्तीर्ण होना होना चाहिए।

इसके अलावा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल से कम और अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 37 साल और महिला उम्मीदवारों की 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

आवेदन फीस इस परीक्षा के लिए आवेदन के साथ सामान्य, बीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थी जो सिंगल पेपर के लिए आवेदन करेंगे उन्हें 960 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1440 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी, पीएच वर्ग के अभ्यर्थी जो सिंगल पेपर के लिए आवेदन करें उन्हें 760 रुपये और डबल पेपर के लिए आवेदन करने पर 1140 रुपये जमा करने होंगे। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा किया जा सकता है।