Bihar STET 2026: बिहार एसटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट एक्सटेंड, BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार एसटीईटी (Bihar STET 2026) एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है। जो भी उम्मीदवार सरकारी टीचर बनना चाहते हैं या बिहार शिक्षक भर्ती (BPSC TRE 4) की तैयारियों में लगे हैं वे जल्द से जल्द एसटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लें।

फॉर्म भरने से पहले पात्रता कर लें चेक बिहार एसटीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबंधित विषय से स्नातक या पीजी डिग्री के साथ ही एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री/ एमएड/ बीए बीएड/ बीएससी बीएड आदि उत्तीर्ण होना होना चाहिए।

आयु सीमा अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल से कम और अधिकतम आयु पुरुष अभ्यर्थियों की 37 साल और महिला उम्मीदवारों की 40 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आरक्षित कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को नियमानुसार ऊपरी उम्र में छूट दी जाएगी। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 को ध्यान में रखकर की जाएगी।

स्वयं भर सकते हैं फॉर्म इस परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवार स्वयं ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन की स्टेप्स एवं डायरेक्ट लिंक यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है-