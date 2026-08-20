Bihar Simultala Admission 2027: बिहार सिमुलतला क्लास 6 परीक्षा के लिए आवेदन की डेट 28 अगस्त तक एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई
बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 28 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। एडमिशन के लिए प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर एवं मुख्य परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित होगी।
HighLights
बीएसईबी ने बढ़ाई सिमुलतला आवासीय एडमिशन के लिए आवेदन की लास्ट डेट।
पात्रता, एप्लीकेशन फीस सहित अन्य डिटेल यहां से करें चेक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027-28 (कक्षा 6) के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 28 अगस्त 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें।
फॉर्म भरने के लिए पात्रता
इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र/ छात्रा का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत या पास होना चाहिए। छात्र की आयु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। छात्र का बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
एप्लीकेशन फीस
प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ अनरिजर्व, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को फीस के रूप में 200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी वर्ग को 50 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।
कहां और कैसे भरा जा सकता है फॉर्म
एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से BSEB की ऑफिशियल वेबसाइट biharsimultala.com पर जाकर भरा जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे।
आवेदन करने की स्टेप्स
- बीएसईबी सिमुलतला एडमिशन 2027 आवेदन के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर विजिट करना होगा।
- होम पेज पर Register New Candidate पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल दर्ज कर पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद लॉग इन करके मांगी गई जानकारी सही-सही भरकर फॉर्म को पूरा करना होगा।
- फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
- आवेदन को सेव करके उसकी डिटेल चेक कर लेनी है।
- निर्धारित शुल्क जमा करना है।
- अंत में फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लेना है।
- अविभावक ध्यान रखें कि वे आवेदन पत्र भरने के बाद उसकी हार्डकॉपी स्कूल के प्रधानचार्य से अग्रसारित करवाकर अपने पास सुरक्षित रख लें। एडमिशन के समय इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
कुल 120 सीटों पर मिलेगा प्रवेश
इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय की 120 सीटों पर एडमिशन दिया जायेगा। इसमें से 60 सीटें छात्रों और 60 सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। प्रवेश परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। दोनों ही चरणों में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर प्रवेश दिया जायेगा।
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