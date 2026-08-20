Bihar Simultala Admission 2027: बिहार सिमुलतला क्लास 6 परीक्षा के लिए आवेदन की डेट 28 अगस्त तक एक्सटेंड, जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027-28 (कक्षा 6) के लिए आवेदन की लास्ट डेट को 28 अगस्त 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ऐसे में जो माता-पिता अपने बच्चों को सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं वे तय तिथि के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर लें।

फॉर्म भरने के लिए पात्रता इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र/ छात्रा का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत या पास होना चाहिए। छात्र की आयु न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए। छात्र का बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

एप्लीकेशन फीस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ अनरिजर्व, आर्थिक रूप से कमजोर (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को फीस के रूप में 200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी, एसटी वर्ग को 50 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।