Bihar Police PET Admit Card 2026: बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर पीईटी एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (BPSSC) की ओर से बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर पीईटी परीक्षा एडमिट कार्ड जारी करने से संबंधित आधिकारिक तिथि का एलान कर दिया गया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में भाग लेने वाले हैं। वे जल्द ही BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in के जरिये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल को संभालकर रखें और परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एक सुनियोजित रणनीति भी बनाएं।

इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड बीपीएसएससी की ओर से बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर पीईटी परीक्षा का एडमिट कार्ड 10 सितंबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा, जो उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। वे 15 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग के कार्यालय जाकर अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

कब होगी पीईटी परीक्षा आयोग की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं। उन उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा PET का आयोजन अक्टूबर माह के दूसरे सप्ताह में पटना में किया जाएगा।