एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय चयन पर्षद (CSBC) ने बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल शारीरिक जांच माप परीक्षा PST एवं दस्तावेज सत्यापन परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड तिथि का एलान कर दिया है। जो उम्मीदवार बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल की लिखित परीक्षा परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। वे उम्मीदवार CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर बहुत जल्द ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

कब जारी होगा PST/DV एडमिट कार्ड सीएसबीसी की ओर से बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल PST/DV परीक्षा का एडमिट कार्ड 05 सितंबर को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही PST/DV 12 सितंबर, 2026 को आयोजित कराई जाएगी। सीएसबीसी की ओर से PST/DV सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।

इन 5 तरीकों से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड पुलिस कॉन्स्टेबल PST/DV परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए यहां एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के निम्नलिखित स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।