Bihar DElEd caf form: बिहार डीएलएड एडमिशन के लिए इस डेट तक फॉर्म भरने का मौका, 27 अगस्त को जारी होगा पहली मेरिट लिस्ट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से बिहार डीएलएड एंट्रेस एग्जाम 2026-27 के आधार पर राज्य के डीएलएड संस्थानों में एडमिशन के लिए आवेदन (कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म/ CAF) लिए जा रहे हैं। छात्रों की सहूलियत के लिए बीएसईबी द्वारा फॉर्म भरने की लास्ट डेट को 24 अगस्त तक विस्तारित किया गया है। ऐसे में स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए जल्द से जल्द आवेदन कर लें।

27 अगस्त को पहली चयन सूची होगी जारी बिहार बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 27 अगस्त को आवेदन के आधार पर पहली चयन सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स तय तिथियों के अंतर्गत संस्थान में रिपोर्ट कर एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे। एडमिशन प्रक्रिया से जुड़ा पूरा शेड्यूल आप नीचे टेबल से देख सकते हैं।

बिहार डीएलएड एडमिशन 2026 शेड्यूल कार्यक्रम महत्वपूर्ण तिथियां ऑनलाइन आवेदन (CAF) एवं शुल्क जमा करने की विस्तारित अवधि 24 अगस्त 2026 तक प्रथम चयन सूची जारी होने की तिथि 27 अगस्त 2026 प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 27 से 31 अगस्त 2026 तक आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप प्रक्रिया की अवधि 27 31 अगस्त 2026 तक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि 01 सितंबर 2026 जिस आवेदक का चयन "प्रथम चयन सूची" में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 03 सितंबर 2026 तक द्वितीय चयन सूची जारी करने की तिथि 05 सितंबर 2026 द्वितीय सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 05 से 08 सितंबर 2026 तक आवेदकों द्वारा नामांकन के पश्चात् स्लाइड अप प्रक्रिया की अवधि 05 से 08 सितंबर 2026 तक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि 09 सितंबर 2026 जिस आवेदक का चयन "प्रथम चयन सूची अथवा द्वितीय चयन सूची" में कहीं भी नहीं होता है तो उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व के विकल्प में परिवर्तन करने की अवधि 10 सितंबर 2026 तक तृतीय चयन सूची जारी करने की तिथि 12 सितंबर 2026 तृतीय चयन सूची के आधार पर नामांकन की अवधि 12 से 15 सितंबर 2026 तक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पोर्टल पर अंतिम रूप से सीट Updation किए जाने की तिथि 16 सितंबर 2026 कहां कर सकते हैं आवेदन एडमिशन के लिए छात्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bsebdeled.com पर जाकर Common Application Form (CAF) भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए नीचे वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी दिया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट लिंक: bsebdeled.com