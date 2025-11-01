Bihar Board: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की सेंट अप डेटशीट जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा
बीएसईबी की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए सेंट-अप डेटशीट जारी कर दी गई है। उम्मीदवार बोर्ड की आधिकारिक वेबासइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते है। सेंट अप परीक्षाएं 19 नवंबर से शुरू होगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: कक्षा दसवीं और बारहवीं बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से सेंट-अप परीक्षा की डेटशीट जारी कर दी गई है। बीएसईबी की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कक्षा बारहवीं की सेंट-अप परीक्षा 19 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित कराई जाएगी, जबकि कक्षा दसवीं की सेंट-अप परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक संचालित की जानी तय है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं।
इस दिन से शुरू होगी प्रायोगिक परीक्षा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से दसवीं की प्रायोगिक परीक्षा 24 नवंबर से शुरू होगी, जबकि कक्षा बारहवीं की प्रायोगिक परीक्षा 27 से 29 नवंबर, 2025 के बीच आयोजित कराई जाएगी।
कौन हो सकते हैं शामिल
बोर्ड की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस परीक्षा में केवल वे उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं, जिन्होंने कक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत या इससे अधिक अपनी उपस्थिति दर्ज की हो। इसके अलावा, पूर्ववर्ती, कंपार्टमेंटल या सुधार श्रेणी के छात्र इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं।
दो पाली में होगी परीक्षा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से परीक्षा का आयोजन दो पाली में किया जाएगा। पहली पाली सुबह 9:30 से लेकर दोपहर 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 बजे तक आयोजित कराई जाएगी।
क्यों कराई जाती है सेंट-अप परीक्षा
हर साल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं से पहले सेंट अप परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड छात्रों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित कराई जाती है, ताकि छात्र बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपनी तैयारी के स्तर को पहले जांच कर उसमें समय रहते सुधार कर सकें।
