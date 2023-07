Bihar Board ITHSLL Result 2023: बीएसईबी ने ITHSLL रिजल्ट किया घोषित, इन आसान स्टेप्स से करें चेक

Bihar Board ITHSLL Result 2023 बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ITHSLL (हिंदी और अंग्रेजी) परीक्षा 2023 के लिए आवेदन के लिए 5 से 25 जनवरी 2023 के बीच विंडो खोली थी। इसके बाद आवेदन करने की समय सीमा 3 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। वहीं छात्र-छात्राओं को 6 से 13 फरवरी के आवेदन को संपादित करने की अनुमति दी थी। वहीं अब नतीजों का एलान कर दिया गया है।

Bihar Board ITHSLL Result 2023: बीएसईबी ने ITHSLL रिजल्ट जारी कर दिया गया है।

Edited By: Nandini Dubey