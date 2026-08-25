Bihar Board Exam 2027: बिहार कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट, जानें फॉर्म भरने के जरूरी नियम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षा में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त, 2026 से शुरू हो गई है। बता दें, BSEB, Bihar Board 10th 12th Registration 2027 छात्र स्वयं नहीं कर सकते हैं। यह पंजीकरण स्कूल द्वारा ही पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 सितंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

यहां कर सकते हैं अप्लाई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से बोर्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज यानी 25 अगस्त से शुरू हो गई है। कक्षा 12वीं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ntermediate.biharboardonline.com पर और कक्षा 10वीं के लिए रजिस्ट्रेशन exam.biharboardonline.org लिंक पर स्वीकार किए जाएंगे।

इतने जमा करनी होगी फीस समिति की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस अलग-अलग निर्धारित की है। नियमित कोटि के ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स के छात्रों के लिए फीस 1,430 रुपये, स्वतंत्र कोटि के छात्रों के लिए 1,770 रुपये, क्वालिफाइंग छात्रों के लिए 2,110 रुपये, व्यावसायिक पाठ्यक्रम (रेगुललर) छात्रों के लिए 1,830 रुपये, स्वतंत्र छात्रों के लिए 2,170 रुपये, एक्स कैंडिडेट (रेगुलर) के लिए 1,060 रुपये, स्वतंत्र श्रेणी के लिए 1,400 रुपये निर्धारित की गई है।