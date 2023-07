BCECE DCECE Result 2023: घोषित हुए बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के नतीजे, ये है चेक करने का आसान तरीका

BCECEB DCECE Result 2023 बिहार डिप्लोमा सार्टिफिकेट एंट्रेस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के नतीजे पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस Competitive एग्जामिनेशन बोर्ड ने परिणाम का एलान आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जारी किया गया है। एग्जाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार पोर्टल पर जाकर विजिट कर सकते हैं।

BCECEB DCECE Result 2023: बिहार डिप्लोमा सार्टिफिकेट एंट्रेस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के नतीजे जारी हो चुके हैं।

Your browser does not support the audio element.

एजुकेशन डेस्क। BCECE DCECE Result 2023: बिहार कंबाइंड एंट्रेंस Competitive एग्जामिनेशन बोर्ड (Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board) ने DCECE परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। बोर्ड ने डिप्लोमा सार्टिफिकेट एंट्रेस Competitive एग्जामिनेशन के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट https://bceceboard.bihar.gov.in/DCECEindex.php पर रिलीज किए हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे पोर्टल पर जाकर नतीजे चेक कर लें। रिजल्ट देखने के लिए उन्हें अपने जरूरी डिटेल्स एंटर करनी होगी। उम्मीदवार चाहें तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से भी नतीजों की जांच कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पढ़ें आधिकारिक सूचना BCECE DCECE Result 2023:बिहार पॉलीटेक्निकल प्रवेश परीक्षा के परिणाम इन आसान स्टेप्स से करें चेक सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in पर जाएं। इसके बाद, Rank Card of DCECE[PE/PM/PMM-2023 के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद, अपनी प्रवेश परीक्षा का चयन करें। इसके बाद, अपना रोल नंबर व जन्मतिथि डालें। और सबमिट करें। अब अब आपकी स्क्रीन पर आपका रिजल्ट व रैंक कार्ड दिखाई देगा। इसे डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लें। BCECE DCECE Result 2023:बिहार पॉलीटेक्निकल प्रवेश परीक्षा में मेंशन होंगी ये डिटेल्स पॉलिटेक्निक परीक्षा स्कोर कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, परीक्षा का नाम और परीक्षा में प्राप्त अंक जैसे विवरण शामिल हैं। वहीं, अब जिन लोगों ने यह प्रवेश परीक्षा पास कर ली है उन्हें काउंसलिंग के लिए उपस्थित होना होगा। इस दौरान उन्हें सभी शैक्षणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसके पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस दौरान उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरना होगा। हालांकि, काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से पहले छात्र-छात्राओंं को सलाह दी जाती है कि वे सभी महत्वपूर्ण निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ लें, क्योंकि अधूरे या गलत जानकारी वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। डिटेल्ड शेड्यूल जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स लेटेस्ट अपडेट के लिए पोर्टल पर विजिट करते रहें।

Edited By: Nandini Dubey