ATMA Admit Card 2023 कैंडिडेट्स एक बात का ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्र पर अपना हॉल टिकट साथ ले जाना अनिवार्य है। प्रवेश पत्र के साथ-साथ अभ्यर्थियों को एक वैलिड फोटोआईडी कार्ड जैसे- वोटरआईडी कार्ड पहचान पत्र समेत कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा। एग्जाम में जो उम्मीदवार परीक्षा में प्रवेश पत्र और उसके साथ वैलिड फोटोआईडी लेकर नहीं जाएंगे उन्हें एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी।

ATMA Admit Card 2023 atatmaaims.com पर जारी हो गए हैं।