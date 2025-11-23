Assam Board Exam Dates 2026: असम बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से होंगी स्टार्ट, 10th, 12th का पूरा टाइम टेबल यहां करें चेक
असम स्टेट एजुकेशन बोर्ड की ओर से HSLC (10th) एवं HS (12th) बोर्ड एग्जाम के लिए डेटशीट जारी की जा चुकी है। टाइम टेबल के मुताबिक 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 10 से 27 फरवरी 2026 तक वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। असम बोर्ड से सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी कक्षा में अध्ययनरत स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। असम स्टेट एजुकेशन बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक क्लास 10th (HSLC) की परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएंगी वहीं क्लास 12th (HS final exam) की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 11 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक करवाया जायेगा।
दो शिफ्ट में आयोजित होंगी परीक्षाएं
असम बोर्ड की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक एवं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 1:30 से शाम 4:30 तक करवाया जायेगा। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए छात्रों को 10 मिनट का अतिरिक्ति समय प्रदान किया जाएगा।
Assam Board 10th Exam Date 2026
असम बोर्ड की ओर से कक्षा 10वीं का पहला पेपर MIL/ English (IL) विषय का होगा वहीं अंतिम पेपर Retail Trade NSQF (E), IT/ITeS, NSQF (E) Private Security NSQF सहित अन्य विषयों का संपन्न होगा। पूरी डेटशीट नीचे से चेक करें।
Assam Board 12th Exam Date 2026
असम बोर्ड की ओर से कक्षा 12वीं का पहला पेपर English विषय का होगा वहीं अंतिम पेपर Entrepreneurship Development व Advance Sanskrit विषय का संपन्न होगा। पूरी डेटशीट यहां से चेक करें।
एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
सभी छात्रों को बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड महत्वपूर्ण दस्तावेज है। छात्रों को एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड स्कूल से प्राप्त करने होंगे। बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ दिन पूर्व असम बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र स्कूल में भेज दिए जायेंगे।
