AILET 2023 Third Merit List: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की थर्ड मेरिट लिस्ट जारी, इस डेट तक जमा करनी होगी फीस

एजुकेशन डेस्क। AILET 2023 Third Merit List: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (NLU Delhi) ने ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (All India Law Entrance Test) की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। NLU ने बीए, एलएलबी और एलएलएम प्रोगाम में दाखिले के लिए यह प्रोविजनल लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट https://nationallawuniversitydelhi.in पर जारी की है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस सूची का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं, इस सूची में चयनित होने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर फीस का भुगतान करना होगा।

इस संबंध में जारी आधिकारिक नोटिस में लिखा गया है, “उम्मीदवार जो एलएलएम प्रोगाम के लिए तीसरी अनंतिम मेरिट सूची में जगह बनाने में सफल हुए हैं, उन्हें बुधवार, जून 14, 2023 को या उससे पहले Annexure -बी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर कोई कैंडिडेट्स समय पर फीस का भुगतान नहीं करता है तो फिर अनंतिम प्रवेश का प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और सीट अगले उम्मीदवार को योग्यता के क्रम में दी जाएगी।

How to Download AILET 2023 Third Merit List: ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट की थर्ड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

सबसे पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट Nationallawuniversitydelhi.in पर जाना होगा। इसके बाद, होमपेज पर, तीसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लिंक पर क्लिक करें। अब AILET 2023 मेरिट लिस्ट पीडीएफ स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब एनएलयू दिल्ली मेरिट लिस्ट 2023 देखें और डाउनलोड करें। इसके बाद भविष्य के संदर्भ के लिए कुछ प्रिंटआउट लेकर रख लें।