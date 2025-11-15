Language
    AIIMS INI-CET Result 2025: जल्द जारी होगा एम्स आईएनआई सीईटी नवंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:43 PM (IST)

    एम्स की ओर से AIIMS INI-CET Result 2025 किसी समय भी जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर जल्द ही अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 09 नवंबर को किया गया था। 

    AIIMS INI-CET Result 2025: इस दिन हुई थी परीक्षा।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस (AIIMS) की ओर से AIIMS INI CET नवंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट आज आना तय है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे एम्स की आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, AIIMS INI CET नवंबर सेशन की परीक्षा 09 नवंबर, 2025 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित कराई गई थी। ऐसे में आज रिजल्ट किसी समय भी जारी किया जा सकता है। बता दें, एम्स की ओर से आईएनआई सीईटी नवंबर सेशन परीक्षा का रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा।

    AIIMS INI-CET Result 2025: ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट

    एम्स की ओर से INI CET 2025 का रिजल्ट आज जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए यहां रिजल्ट डाउनलोड करने के कुछ आसान स्टेप्स बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करके उम्मीदवार अपना रिजल्ट देख व डाउनलोड कर सकते हैं।

    • रिजल्ट देखने व डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद उम्मीदवारों को वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करना होगा।
    • अब AIIMS INI CET Result 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिकं पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    पास होने के लिए इतने अंक जरूरी

    एम्स आईएनआई सीईटी नवंबर सेशन की परीक्षा 09 सितंबर को आयोजत कराई गई थी। इस परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

    क्या होता है टाई ब्रेकर

    एम्स आईएनआई सीईटी परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद यदि किन्हीं दो उम्मीदवार के अंक परीक्षा में समान होंगे, तो उनके लिए टाई ब्रेकर किया जाएगा। टाई ब्रेकर में जिस अभ्यर्थी के नकारात्मामक अंक कम होंगे, उन्हें ज्यादा अंक दिए जाएंगे।

    सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट देखने के लिए समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें। 

