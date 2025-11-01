AIIMS INICET Admit Card 2026: आज जारी होगा जनवरी सेशन-1 परीक्षा का रिजल्ट, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की ओर से इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) जनवरी सेशन-1 परीक्षा का लिए एडमिट कार्ड आज यानी 01 नवंबर को जारी किए जाना तय है। जिन उम्मीदवारों ने AIIMS INI CET जनवरी सेशन-1 की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, वे आज अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, एम्स की ओर से एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार निर्धारिक लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडंमिट कार्ड

एम्स की ओर से AIIMS INI CET जनवरी सेशन-1 की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर विजिट करना होगा।

इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'AIIMS INICET Admit Card 2026' लिंक पर क्लिक करना होगा।

लिंक पर क्लिक करने करने के बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल को दर्ज करना होगा।

लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

सभी उम्मीदवरों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी को को ध्यान से पढ़ लें।

इस दिन होगी परीक्षा

एम्स की ओर से AIIMS INI CET जनवरी सेशन-1 की परीक्षा 09 जनवरी, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। यह परीक्षा कुल 3 घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही प्रश्न-पत्र चार भागों में विभाजित होगा, जिसमें प्रत्येक भाग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई अंक का नकारात्मक अंकन किया जाएगा। इस परीक्ष में सफल होने के लिए सामान्य और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 50 प्रतिशत अंक और ओबीसी, दिव्यांग, एससी एवं एसटी उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।