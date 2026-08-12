Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    AIIMS CRE 5th Result 2026: एम्स सीआरई ग्रुप बी और सी परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से तुरंत करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:51 AM (IST)

    ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) की ओर से AIIMS CRE 5th Result 2026 घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है। ...और पढ़ें

    AIIMS CRE 5th Group B, C Result 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

     AIIMS CRE 5th Group B, C Result 2026: यहां देखें पूरी जानकारी।

    HighLights

    1. सीआरई ग्रुप बी और सी परीक्षा का रिजल्ट जारी।

    2. पीडीएफ फॉर्मेट में करें रिजल्ट चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एम्स सीआरई ग्रुप बी और सी की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एम्स की ओर से AIIMS CRE 5th Group B, C Result 2026 का एलान कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in के जरिये अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें, रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है। परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

    कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट

    सीआरई ग्रुप बी और सी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

    1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in विजिट करें।
    2. वेबसाइट के होमपेज पर AIIMS CRE 5th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    3. लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    4. अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    कब हुई थी परीक्षा

    ग्रुप-बी व सी परीक्षा का आयोजन निर्धारित एग्जाम सेंटर में 25 से 27 जुलाई, 2026 के बीच किया गया था। इस परीक्षा के जरिये कुल 1484 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना रोल नंबर, कैटेगरी आदि की जांच ध्यान से कर लें।

    AIIMS CRE 5th Group B, C Result 2026 Direct Link

    कब होगी स्किल टेस्ट

    एम्स सीआरई ग्रुप बी और सी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार स्किल टेस्ट परीक्षा में शामिल होंगे। हालांकि स्किल टेस्ट परीक्षा में शामिल होने से संबंधित फिलहाल आधिकारिक तिथि की पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती के वे स्किल टेस्ट परीक्षा तिथि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें।

     

    यह भी पढ़ें: NEET PG 2026 City Intimation Slip: नीट पीजी परीक्षा की एग्जाम सिटी स्लिप जारी, इन 5 तरीकों से करें डाउनलोड

     

    खबरें और भी