AIIMS CRE 5th Result 2026: एम्स सीआरई ग्रुप बी और सी परीक्षा का रिजल्ट जारी, एक क्लिक से तुरंत करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। एम्स सीआरई ग्रुप बी और सी की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल एम्स की ओर से AIIMS CRE 5th Group B, C Result 2026 का एलान कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in के जरिये अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें, रिजल्ट की घोषणा पीडीएफ फॉर्मेट में की गई है। परीक्षा में चयनित किए गए उम्मीदवारों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।

कैसे और कहां से डाउनलोड करें रिजल्ट सीआरई ग्रुप बी और सी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार नीचे बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in विजिट करें। वेबसाइट के होमपेज पर AIIMS CRE 5th Result 2026 लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें। कब हुई थी परीक्षा ग्रुप-बी व सी परीक्षा का आयोजन निर्धारित एग्जाम सेंटर में 25 से 27 जुलाई, 2026 के बीच किया गया था। इस परीक्षा के जरिये कुल 1484 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना रोल नंबर, कैटेगरी आदि की जांच ध्यान से कर लें।