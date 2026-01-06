AIBE Exam Result Date: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, नतीजों से पहले फाइनल उत्तर कुंजी होगी जारी
बीसीआई की ओर से जल्द ही एआईबीई फाइनल आंसर की जारी हो सकती है। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी किया जायेगा। नतीजे ऑनलाइन माध
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। AIBE 20 Result 2025 की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके रिजल्ट की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।
रिजल्ट से पहले फाइनल उत्तर कुंजी होगी जारी
पिछले वर्ष के पैटर्न के मुताबिक नतीजे जारी होने से पहले बीसीआई की ओर से फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की 3 दिसंबर को जारी हुई थी जिस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
रिजल्ट इन स्टेप्स से कर पाएंगे चेक
- स्टेप 1: AIBE 20 Result 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर आपको रिजल्ट का लिंक दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: अब आपको ( रोल नंबर और पासवर्ड) दर्ज करके सबमिट करना होगा।
- स्टेप 4: इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जिसके बाद आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकेंगे।
निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट
इस परीक्षा में पास होने के लिए कैटेगरी के अनुसार कटऑफ निर्धारित है। जो अभ्यर्थी अपने वर्ग के अनुसार तय कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे केवल वे ही परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे और उन्हें लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा। कैटेगरी के अनुसार जनरल एवं ओबीसी वर्ग को पास होने के लिए न्यूनतम 45 फीसदी अंक प्राप्त करना होगा वहीं एससी/ एसटी/ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को पास होने के लिए न्यूनम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।
