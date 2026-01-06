AIBE Exam Result Date: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद, नतीजों से पहले फाइनल उत्तर कुंजी होगी जारी

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। AIBE 20 Result 2025 की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करके रिजल्ट की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकेंगे।

रिजल्ट से पहले फाइनल उत्तर कुंजी होगी जारी पिछले वर्ष के पैटर्न के मुताबिक नतीजे जारी होने से पहले बीसीआई की ओर से फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की 3 दिसंबर को जारी हुई थी जिस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। ध्यान रखें कि फाइनल आंसर की अंतिम एवं सर्वमान्य होगी और इस पर किसी भी प्रकार से आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकेगी। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।