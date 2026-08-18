AIBE 22 Registration: एआईबीई XXII एग्जाम 2026 के लिए आवेदन कल से होंगे स्टार्ट, योग्यता फीस व अन्य डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 22) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस कल यानी 19 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाएगी। जो भी युवा लॉ कर चुके हैं और वकालत करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन शुरू होते ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

योग्यता एवं मापदंड AIBE 21 एग्जाम में आवेदन के लिए उम्मीदवार का काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है। जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स ने स्नातक न्यूनतम 45% अंकों के साथ वहीं एससी/ एसटी ने न्यूनतम 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्र सीमा का कोई भी बंधन नहीं है।