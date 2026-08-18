AIBE 22 Registration: एआईबीई XXII एग्जाम 2026 के लिए आवेदन कल से होंगे स्टार्ट, योग्यता फीस व अन्य डिटेल करें चेक
एआईबीई 22 एग्जाम 2026 के लिए कल से आवेदन स्टार्ट हो जायेंगे। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर एवं फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 29 नवंबर को होगी।
HighLights
बीसीआई कल से शुरू करेंगे AIBE 22 के लिए रजिस्ट्रेशन।
ऑनलाइन कर सकेंगे आवेदन।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE 22) के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रॉसेस कल यानी 19 अगस्त से स्टार्ट कर दी जाएगी। जो भी युवा लॉ कर चुके हैं और वकालत करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (CoP) प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन शुरू होते ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।
योग्यता एवं मापदंड
AIBE 21 एग्जाम में आवेदन के लिए उम्मीदवार का काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ में स्नातक (3 वर्षीय एलएलबी/ 5 वर्षीय एलएलबी) पास होना अनिवार्य है। जनरल, ओबीसी कैंडिडेट्स ने स्नातक न्यूनतम 45% अंकों के साथ वहीं एससी/ एसटी ने न्यूनतम 40 फीसदी अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। इस एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्र सीमा का कोई भी बंधन नहीं है।
AIBE 22 के लिए डेट वाइज पूरा शेड्यूल
|रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट
|19 अगस्त 2026
|ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट
|27 अक्टूबर 2026
|एप्लीकेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि
|28 अक्टूबर 2026
|रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन करने की अंतिम तिथि
|30 अक्टूबर 2026
|एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
|14 नवंबर 2026
|परीक्षा की तिथि
|29 नवंबर 2026
|रिजल्ट जारी होने की तिथि
|7 से 10 जनवरी 2026
स्वयं भर सकते हैं फॉर्म
इस एग्जाम में शामिल होने के लिए उम्मीदवार केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे, किसी भी अन्य प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ फीस जमा करना अनिवार्य है। बिना फीस के आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। आवेदन के साथ जनरल, ईडब्ल्यूएस एवं ओबीसी वर्ग को 3560 रुपये वहीं एससी, एसटी वर्ग को फीस के रूप में 2560 रुपये जमा करना होगा। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।
आवेदन करने का तरीका
- AIBE 22 Application Form 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करना होगा।
- मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभ्यर्थी लॉग इन पर क्लिक करके अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा कर सकेंगे।
- हस्ताक्षर, फोटोग्राफ सहित अन्य डिटेल अपलोड करें।
- कैटेगरी वाइज निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें।
- अंत में फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।
साल में दो बार होता है एग्जाम
बीसीआई की ओर से इस परीक्षा का आयोजन साल में दो बार करवाया जाता है। परीक्षा को क्वालीफाई करने के लिए जनरल एवं ओबीसी वर्ग को पास होने के लिए 45 परसेंट, एससी, एसटी एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।