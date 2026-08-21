AIBE 22: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, 29 नवंबर को होगा एग्जाम
बीसीआई की ओर से योग्य उम्मीदवारों से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर है।
HighLights
आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर।
परीक्षा का आयोजन नवंबर माह में किया जाएगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने AIBE 22 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह परीक्षा उन युवाओं के लिए आयोजित कराई जाती है, जो कानून की पढ़ाई करने के बाद वकालत का अभ्यास करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त करना चाहते हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-22 में आवेदन करने की लास्ट डेट 27 अक्टूबर है। साथ ही उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं।
कब होगी परीक्षा
बीसीआई की ओर से AIBE-22 परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड 14 नवंबर, 2026 को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, 07 से 10 जनवरी, 2027 के बीच AIBE-22 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा में पास होने के लिए अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 45 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवाकों को 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।
कौन कर सकते हैं अप्लाई
इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कानून विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।
कैसे करें AIBE-22 के लिए अप्लाई
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन-22 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। यहां उम्मीदवारों की सहूलियत के लिए आवेदन करने के आसान स्टेप्स बताए जा रहे हैं। उम्मीदवार इन स्टेप्स की मदद से अपना फॉर्म भर सकते हैं।
- आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर विजिट करें।
- वेबसाइट के होमपेज पर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई सभी जरूरी डिटेल को ध्यान से दर्ज करें।
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड करके रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें।
- अंत में फॉर्म भरने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल लें।
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