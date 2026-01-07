AIBE 20 Result 2025 Out: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन रिजल्ट जारी, 174386 कैंडिडेट्स हुए क्वालीफाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन परीक्षा के लिए आज यानी 07 जनवरी, 2026 को रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जो उम्मीदवार AIBE 20 की परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें, इस परीक्षा में कुल 1,74,386 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं।

इसके साथ ही बीसीआई की ओर से एआईबीई परीक्षा की फाइनल आंसर-की आज सुबह ही जारी की गई थी। उम्मीदवार रिजल्ट के साथ-साथ ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर फाइनल आंसर-की भी डाउनलोड कर सकते हैं।

AIBE 20 Result Out: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट

बीसीआई की ओर से AIBE 20 Result जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जाकर विजिट करें।

अब वेबसाइट के होमपेज पर 'Important Press Release Dated 07/01/2026' लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इतने उम्मीदवार हुए थे शामिल बीसीआई की ओर से आयोजित इस परीक्षा में कुल 2,51,968 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 1,65,613 और महिला उम्मीदवारों की संख्या 86,336 है। इसके साथ ही इस परीक्षा में कुल 19 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी शामिल हुए थे।

इतने उम्मीदवार हुए शामिल बीसीआई की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस परीक्षा में कुल 1,74,386 सफल हुए हैं, जिसमें कुल 1,13,063 पुरुष उम्मीदवार, कुल 61,310 महिला उम्मीदवार और कुल 13 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं।

