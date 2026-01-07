AIBE 20 Final Answer Key: BCI ने जारी की एआईबीई फाइनल आंसर की, रिजल्ट जल्द होगा घोषित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए फाइनल आंसर की (AIBE Final Answer Key) जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर उपलब्ध करवाई गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थी फाइनल आंसर द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करके रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अंतिम उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं किया जा सकता है।

कब हुई थी परीक्षा आपको बता दें कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की 3 दिसंबर को जारी हुई थी जिस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब बीसीआई की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा दी गई है।

सभी सेटों की फाइनल आंसर की ऐसे करें डाउनलोड एआईबीई फाइनल आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको AIBE XX Final Answer Key के नीचे डाउनलोड पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना है।

इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

अब आप सेट के अनुसार (SET Code A, B, C, D) के अनुसार अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें। AIBE XX Final Answer Key (PDF Link)