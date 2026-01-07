Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    AIBE 20 Final Answer Key: BCI ने जारी की एआईबीई फाइनल आंसर की, रिजल्ट जल्द होगा घोषित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 09:33 AM (IST)

    बीसीआई की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से सभी सेटों की अंतिम उत् ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    AIBE 20 Final Answer Key Download

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए फाइनल आंसर की (AIBE Final Answer Key) जारी कर दी गई है। फाइनल आंसर की पीडीएफ फॉर्मेट में बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर उपलब्ध करवाई गई है। परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
    अभ्यर्थी फाइनल आंसर द्वारा अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान करके रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अंतिम उत्तर कुंजी पर किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं किया जा सकता है।

    कब हुई थी परीक्षा

    आपको बता दें कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का आयोजन 30 नवंबर को करवाया गया था। परीक्षा संपन्न होने के बाद प्रोविजनल आंसर की 3 दिसंबर को जारी हुई थी जिस पर 10 दिसंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब बीसीआई की ओर से फाइनल उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा दी गई है।

    सभी सेटों की फाइनल आंसर की ऐसे करें डाउनलोड

    • एआईबीई फाइनल आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको AIBE XX Final Answer Key के नीचे डाउनलोड पीडीएफ लिंक पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • अब आप सेट के अनुसार (SET Code A, B, C, D) के अनुसार अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें।

    AIBE XX Final Answer Key (PDF Link)

    AIBE 20 Final Answer Key link

    रिजल्ट जल्द आने की उम्मीद

    फाइनल आंसर की जारी होने के बाद अब जल्द ही रिजल्ट जारी किया जा सकता है। परिणाम की घोषणा फाइनल उत्तर कुंजी को ध्यान में रखकर की जारी किया जायेगा। परीक्षा में पास होने के लिए जनरल एवं ओबीसी वर्ग को पास होने के लिए न्यूनतम 45 फीसदी अंक प्राप्त करना होगा वहीं एससी/ एसटी/ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को पास होने के लिए न्यूनम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा। जो अभ्यर्थी निर्धारित कटऑफ मार्क्स प्राप्त कर लेंगे वे उन्हें लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया जायेगा।

    यह भी पढ़ें- Bihar Havaldar Clerk Bharti: होम गार्ड विभाग में हवलदार क्लर्क पदों पर आवेदन आज से स्टार्ट, किसी भी स्टेट के युवा कर सकते हैं अप्लाई