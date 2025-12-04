AIBE 20 Answer key 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रोविजनल आंसर की जारी, सभी सेटों की उत्तर कुंजी यहां करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रोविजनल आंसर की (AIBE Answer key 2025) जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी सभी सेटों की PDF फॉर्मेट में बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी हुई है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आंसर की साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

10 दिसंबर तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वे 10 दिसंबर 2025 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।