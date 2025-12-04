AIBE 20 Answer key 2025: ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रोविजनल आंसर की जारी, सभी सेटों की उत्तर कुंजी यहां करें डाउनलोड
बीसीआई की ओर से एआईबीई आंसर की (AIBE Answer key 2025) जारी कर दी गई है। परीक्षार्थी सभी सेटों की उत्तर कुंजी इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी उत्तर ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रोविजनल आंसर की (AIBE Answer key 2025) जारी कर दी गई है। उत्तर कुंजी सभी सेटों की PDF फॉर्मेट में बीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट allindiabarexamination.com पर जारी हुई है। परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आंसर की साइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
10 दिसंबर तक दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन
प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने के बाद अभ्यर्थी इससे अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इस दौरान अगर वे इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो वे 10 दिसंबर 2025 रात्रि 11 बजकर 59 मिनट तक उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
आंसर की डाउनलोड करने का तरीका
- एआईबीई आंसर की 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट allindiabarexamination.com पर विजिट करें।
- वेबसाइट के होम पेज पर AIBE XX Provisional Answer Key के नीचे Download PDF पर क्लिक करें।
- अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।
- इसके बाद अपने सेट के अनुसार इसमें अपने प्रश्न उत्तरों का मिलान कर लें।
आपको बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की ओर से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 का आयोजन 30 नवंबर को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया है। बीसीआई की ओर से परीक्षा का परिणाम 3 महीने के अंदर जारी कर दिया जाता है। इस एग्जाम को क्वालीफाई करने के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग पासिंग पर्सेंटेज तय किया गया है। जनरल एवं ओबीसी वर्ग को पास होने के लिए न्यूनतम 45 फीसदी अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा वहीं एससी/ एसटी/ डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए पासिंग अंक 40 फीसदी तय किया गया है।
