AIAPGET 2023 Exam: तय तारीख पर ही होगा ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जाम, NTA ने जारी की सूचना

AIAPGET 2023 Exam उम्मीदवार ध्यान दें कि एडमिट कार्ड या सिटी स्लिप की तारीख अभी नहीं दी गई है। एक बार जब एनटीए तारीख जारी कर देगा तो उसके बाद कैंडिडेट्स पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार एक बात का ध्यान रखें कि उसमे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और उसके अनुसार ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे।

AIAPGET 2023 Exam: ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जाम अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा।

एजुकेशन डेस्क। AIAPGET 2023 Exam: ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस एग्जाम अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित किया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह जानकारी दी है। एनटीए ने इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट https://aiapget.nta.nic.in/ पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि, सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा 2023 (एआईएपीजीईटी) को स्थगित करने का नोटिस फर्जी है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा निर्धारित तिथि 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया किया गया है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए इस डायरेक्ट लिंक पर करें क्लिक इस डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके पढ़ें आधिकारिक सूचना उम्मीदवार ध्यान दें कि एडमिट कार्ड या सिटी स्लिप की तारीख अभी नहीं दी गई है। एक बार जब एनटीए तारीख जारी कर देगा तो उसके बाद कैंडिडेट्स पोर्टल पर जाकर इसे डाउनलोड कर पाएंगे। प्रवेश पत्र जारी होने के बाद उम्मीदवार एक बात का ध्यान रखें कि उसमे दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें और उसके अनुसार ही एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। AIAPGET 2023 Exam: एआईएपीजीईटी परीक्षा में होगी निगेटिव मार्किंग AIAPGET 2023 Exam:एआईएपीजीईटी परीक्षा का आयोजन 120 मिनट की अवधि के लिए आयोजित की जाएगी। पेपर का माध्यम केवल अंग्रेजी ही होगा। एग्जाम में 480 अंकों के लिए कुल 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 और बिना उत्तर दिए या न हल किए गए प्रश्नों के लिए शून्य अंक दिए जाएंगे। परीक्षा से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को पोर्टल पर विजिट करना होगा। AIAPGET 2023 परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 24 जून, 2023 को समाप्त हुआ और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 जून थी। उम्मीदवारों को 26 से 28 जून के बीच आवेदन पत्र को संपादित करने का मौका दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।

