AI Future Bootcamp Batch 2: कैसे अपने काम के साथ AI का इस्तेमाल करना सीखें

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आज छात्रों के सामने करियर के ढेरों ऑप्शन है, लेकिन उन्हें ध्यान देना है कि इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में हैं। प्रोफेशनल्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्रिएटिविटी को विस्तार देने और अपनी गलतियों को कम करने के लिए AI का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की मांग कर रही हैं, जो AI प्रॉम्प्टिंग के जरिए बेहतर रिजल्ट दे पाएं और AI टूल्स की अच्छी समझ रखते हो।

बतौर छात्र और प्रोफेशनल्स आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी समझ रखते हैं? क्या आप AI टूल्स के उपयोग के बारे में इच्छुक हैं, और इसका इस्तेमाल अपने करियर प्रोफाइल को मजबूत करने में करना चाहते हैं। तो AI Future Bootcamp के अगले सेशन के लिए तैयार हो जाएं, जिसे 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।

ऑनलाइन जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें -

https://www.jagran.com/events/jagran-next/ai-bootcamp/index.html

AI Future Bootcamp- Batch 2 में क्या होगा इस बूटकैंप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाने माने ग्लोबल एक्सपर्ट आपको AI के महत्व के बारे में बताएंगे। इंडस्ट्री में कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा, आपको टूल्स के जरिए AI के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। प्रॉम्प्टिंग के लिए कैसे कॉन्टेक्स्ट दिया जाए और इसे कैसे स्पेसिफिक बनाया जाए, इन सबकी जानकारी दी जाएगी। इस बूटकैंप में एक्सपर्ट अपना एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। आप AI Future Bootcamp- Batch 2 में 10 से ज्यादा नए टूल्स के बारे में जान सकते हैं, जिन्हें सीखकर आप खुद को इंडस्ट्री में जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं।