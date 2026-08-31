AI Future Bootcamp Batch 2: कैसे अपने काम के साथ AI का इस्तेमाल करना सीखें
AI Future Bootcamp Batch 2, 26 सितंबर को ऑनलाइन आयोजित होगा, जिसमें AI के महत्व, इंडस्ट्री उपयोग और प्रॉम्प्टिंग तकनीकों ...और पढ़ें
HighLights
AI Future Bootcamp Batch 2- 26 सितंबर को होगा आयोजित।
करियर की ग्रोथ के लिए सीख सकते हैं AI प्रॉम्प्टिंग टेक्नीक।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आज छात्रों के सामने करियर के ढेरों ऑप्शन है, लेकिन उन्हें ध्यान देना है कि इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या चल रहा है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के दौर में हैं। प्रोफेशनल्स अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्रिएटिविटी को विस्तार देने और अपनी गलतियों को कम करने के लिए AI का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। कंपनियां ऐसे प्रोफेशनल्स की मांग कर रही हैं, जो AI प्रॉम्प्टिंग के जरिए बेहतर रिजल्ट दे पाएं और AI टूल्स की अच्छी समझ रखते हो।
बतौर छात्र और प्रोफेशनल्स आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी समझ रखते हैं? क्या आप AI टूल्स के उपयोग के बारे में इच्छुक हैं, और इसका इस्तेमाल अपने करियर प्रोफाइल को मजबूत करने में करना चाहते हैं। तो AI Future Bootcamp के अगले सेशन के लिए तैयार हो जाएं, जिसे 26 सितंबर को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।
ऑनलाइन जुड़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें -
https://www.jagran.com/events/jagran-next/ai-bootcamp/index.html
AI Future Bootcamp- Batch 2 में क्या होगा
इस बूटकैंप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जाने माने ग्लोबल एक्सपर्ट आपको AI के महत्व के बारे में बताएंगे। इंडस्ट्री में कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसकी जानकारी देंगे। इसके अलावा, आपको टूल्स के जरिए AI के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। प्रॉम्प्टिंग के लिए कैसे कॉन्टेक्स्ट दिया जाए और इसे कैसे स्पेसिफिक बनाया जाए, इन सबकी जानकारी दी जाएगी। इस बूटकैंप में एक्सपर्ट अपना एक्सपीरियंस भी साझा करेंगे। आप AI Future Bootcamp- Batch 2 में 10 से ज्यादा नए टूल्स के बारे में जान सकते हैं, जिन्हें सीखकर आप खुद को इंडस्ट्री में जॉब के लिए तैयार कर सकते हैं।
AI Future Bootcamp- Batch 2 में शामिल ग्लोबल एक्सपर्ट
1. उर्वशी कपूर- ये गूगल न्यूज सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, जिन्हें GenAI और फैक्ट चेकिंग में महारथ हासिल है।
इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, यह बात छात्रों को शिक्षक ही बताते हैं, ताकि समय रहते वह खुद को कुशल बना पाएं और जॉब मार्केट में अपने आप को तैयार कर पाएं। AI Future Bootcamp Batch 2 में भी शिक्षक AI के हर पहलुओं चर्चा करेंगे और AI के इस्तेमाल के तरीके बताएंगे। अगर आप अपने करियर प्रोफाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इस बूटकैंप के साथ जरूर जुड़ें।
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