AFCAT 2 Answer Key 2026 OUT: एफकैट 2 परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी, एक क्लिक से करें तुरंत डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली।इंडियन एयर फोर्स की ओर से AFCAT परीक्षा का आयोजन 08 अगस्त, 2026 को किया गया था। परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों को अपने उत्तरों का मूल्यांकन करने के लिए आंसर-की का बेसब्री से इंतजार था। हालांकि अब इंडियन एयर फोर्स की ओर से AFCAT 2 Answer Key 2026 जारी कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट afcat.edcil.co.inपर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।