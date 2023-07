Admissions 2023: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन प्रॉसेस स्टार्ट, पढ़ें डिटेल

Allahabad University Admissions 2023 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर से विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। जिन उम्मीदवारों ने कॉमन एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट (CUET UG) 2023 में भाग लिया है वे ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 28 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है।

AU Admissions 2023: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट।

Allahabad University UG Admissions 2023: जो अभ्यर्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विभिन्न अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको बता दें कि विश्वविद्यालय की ओर से आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.allduniv.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए अंतिम तिथि 28 जुलाई 2023 निर्धारित की गयी है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेज अपना पास रख लें ताकि रजिस्ट्रेशन के समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। Allahabad University Admissions 2023: ऐसे करें रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.allduniv.ac.in पर जाना है। अब आपको CUET-UG-2023 Registration Link पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नए पेज पर आपको REGISTER लिंक पर क्लिक करके मांगी गयी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण कर लेना है। अब लॉग इन करके सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें एवं निर्धारित शुल्क जमा करें। अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2023 आवेदन पत्र डायरेक्ट लिंक आवेदन शुल्क इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन के लिए जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस वर्ग को 300 रुपये एवं एससी, एसटी को 150 रुपये आवेदन शुल्क भरना होगा। आवेदन फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा की जा सकती है। AU Admissions 2023: कौन कर सकता है आवेदन अगर अभ्यर्थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में यूजी प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उनको सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने NTA CUET UG 2023 एग्जाम में भाग लिया हो। योग्यता एवं मापदंड की विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी नीचे दी गयी आधिकारिक नोटिफिकेशन के लिंक पर क्लिक कर उसे डाउनलोड करें और उसका अवलोकन अवश्य करें। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 (यूजी) नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

Edited By: Amit Yadav